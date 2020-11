🎥 Complete chaos in Buenos Aires: duizenden en duizenden op straat, confrontatie met politie, wake opgeschort

De wake voor Diego Maradona is voorlopig opgeschort. Een te grote toestroom van mensen die de Argentijnse grootheid een laatste eer wilden brengen en confrontaties met de politie hebben geleid tot het besluit.

Maradona wordt later vandaag vanuit La Casa Rosada naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Jardin Bella Vista gebracht.

ā–¶ļø Impatient Diego Maradona fans clashed with police at the Argentinian presidential mansion, a day after the football legend died.



šŸ‘‰ Thousands Lining Up to Bid Maradona Farewell at Casa Rosadahttps://t.co/nK3tVTVzAR pic.twitter.com/iQSCwKXjeM — The Voice of America (@VOANews) November 26, 2020

Sad scenes in Argentina as people are now clashing with police after attempts by authorities to end the public wake for Maradona caused anger. Water canon and tear gas deployed. pic.twitter.com/U8m6RuMHlW — Damien Storan (@StoranPhoto) November 26, 2020