Bestuur klinkt ook op contractverlenging Holzhauser: "Het signaal is heel belangrijk"

Bij Beerschot was het vandaag een feestdag. Dat Raphael Holzhauser zijn contract verlengde zorgde bij de fans ook voor heel wat euforie. Bij het bestuur hebben ze ook wel een fles champagne opengetrokken.

Het is immers geen evidentie voor een Belgische ploeg om een speler die zulke statistieken voorlegt te kunnen behouden."Vooruitzien en verder ontwikkelen is onze strategie", zegt voorzitter Francis Vrancken. "Rapha past hierin volledig en ik ben dus heel trots dat we dit samen met de andere investeerders hebben kunnen realiseren. Het is een duidelijk teken naar de andere clubs dat we het heel serieus menen."

Dat betekent dus ook een financiële inspanning, maar om te blijven groeien, moet dat wel. “De boodschap die gegeven wordt als spelers zoals Holzhauser bijtekenen en niet ingaan op andere aanbiedingen is ontzettend belangrijk", vindt ook ondervoorzitter Walter Damen.

"Dat wil zeggen dat spelers hier graag zijn en dat ze uitstekend omringd worden. Ze weten dat ze zo het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is een pluim voor de technische staf, de supporters en heel Beerschot.”