Eden Hazard nog niet in hele grote doen, maar toch opnieuw belangrijk voor Real Madrid

Drie jaar, zolang was het al geleden dat Eden Hazard nog eens kon scoren in de Champions League. Gisteren tegen Inter Milaan was het opnieuw raak voor de Belg.

Vele blessures en een periode in quarantaine, Real Madrid had ongetwijfeld meer verwacht van de komst van sterspeler Eden Hazard.

In juli 2019 maakte Hazard voor zo'n 100 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Een bedrag dat met bonussen nog flink kon oplopen. Toch zagen we in Real Madrid nog niet de Hazard die we kenden van in Chelsea.

Na zijn periode in quarantaine startte Hazard meteen in de basis tegen Villareal. Na een uur werd hij door Zidane naar de kant gehaald.

Belangrijke overwinning in de Champions League

Voor Real Madrid moest er tegen Inter Milaan absoluut gewonnen worden. Beide ploegen bleven onder de verwachtingen en moesten dringend aanknopen met een overwinning. Hazard speelde een goede eerste helft en was betrokken in de fase waar de penalty uit voort kwam. Hazard nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal voorbij een intimiderende en lang wachtende Handanović. Hazard speelde geen wereldmatch maar was dus wel opnieuw belangrijk voor Real Madrid dat zonder Sergio Ramos de winst mee naar Madrid wist te nemen. De goal en de overwinning, het zal Eden Hazard zeker deugd gedaan hebben.