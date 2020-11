Clement is niet van plan Dennis lang aan de kant te laten, maar... verwacht wel excuses

Geen Emmanuel Dennis in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund en dat had de Nigeriaanse aanvaller helemaal aan zichzelf te wijten. Het 'busincident' zinderde gisteren nog na, maar Philippe Clement wil hem wel nog een nieuwe kans geven.

Dennis vertegenwoordigt te veel marktwaarde om zomaar opzij te zetten. Clement zette dinsdagavond al de deur op een kier, maar Dennis ging wel de eerste stap moeten zetten. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij zijn excuses nog niet aangeboden, maar dat kan nog komen.

In ieder geval meldde hij zich op het oefencentrum om individueel te werken. Clement wil hem tegen Zenit weer gebruiken als hij het nodige berouw betoont, want hij kan wel een doelpunt maken. Michal Krmencik viel immers nog te licht uit in zulke matchen.