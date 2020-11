KRC Genk plant groots eerbetoon voor overleden Anele

KRC Genk is in rouw na het nieuws over het overlijden van ex-speler Ngonca Anele. Ze willen de voormalige verdediger dan ook een gepast eerbetoon geven.

Genk wou eerst een spandoek hangen aan Tribune Zuid, waar de fans een laatste eerbetoon konden brengen, maar in COVID-tijden vonden ze dat geen al te best idee. In Brugge zullen de spelers zondag wel een rouwband dragen en CEO Erik Gerits zal een videoboodschap inspreken die op de begrafenis in Zuid-Afrika zal afgespeeld worden, weet HBvL. In de eerstevolgende thuismatch, op 6 december tegen Antwerp, zal er wel een groots huldebetoon plaatsvinden. Wat en hoe, moet nog uitgewerkt worden, maar er zullen zeker al spandoeken hangen in Tribune Zuid.