Pieter Gerkens, o zo belangrijk voor dit Antwerp: "De voorzet van Jordan was perfect"

De verlossende treffer voor Antwerp vertrok van het hoofd van Pieter Gerkens, de keizer van de infiltratie. Hij toonde zich alweer o zo belangrijk voor The Great Old.

De eerste helft was nog aftasten, maar in de tweede was Antwerp duidelijk baas. “Ik denk dat we verdiend winnen hier. We wisten dat het heel moeilijk ging worden, naar het beeld van de vorige wedstrijd. Er waren kansen aan beide kansen, maar zeker na die rode kaart hebben we met momenten goed de weg naar doel gevonden", aldus Gerkens.

"0-1 bleef natuurlijk een riskante uitgangspositie, dus hebben we in eerste instantie geprobeerd om die 0 te houden en daarna de geruststellende tweede te scoren en dat is ons gelukt. Dat we in het onderlinge resultaat de betere zijn van LASK is levensbelangrijk met het oog op Europees overwinteren."

Gerkens scoorde trouwens op assist van Jordan Lukaku. Dat zal binnen de club ook wel deugd doen. "Bij mijn doelpunt kwam ik goed voor mijn mannetje en daarmee was het moeilijkste al gedaan. De bal van Jordan was perfect.”