Wie gaat er dit jaar de Champions League winnen?

De groepsfase is vier wedstrijden ver en stilaan kunnen we ons een beeld vormen welke clubs zeker gaan doorstoten in de Champions League. Welke club maakt nu het meeste kans op de beker met de grote oren?

Bayern München heeft na vier wedstrijden nog het maximum van de punten en lijkt ook dit jaar de topkandidaat om de Champions League te gaan winnen. De club uit Duitsland zou de CL voor het tweede jaar op rij kunnen winnen en is in zeer goede doen. In vergelijking met andere grote clubs speelt Bayern altijd op hoog niveau en laten ze zelden steken vallen.

Barcelona en Real Madrid doen het in de Spaanse competitie zeker niet super. Vooral Barcelona kende een zwakke start. Beide clubs lijken ook niet meer over dezelfde kwaliteiten te beschikken dan enkele jaren geleden. Het wordt ook uitkijken naar wat Sevilla kan in de Champions League. In de Europa League doen ze het altijd zéér goed. Misschien dat Atlético Madrid dit jaar kan verrassen in de Champions League? Het moet zich wel nog verzekeren van de volgende ronde.

Manchester City en Liverpool zijn de afgelopen jaren toch wel de twee beste teams in Engeland. Manchester City heeft net zoals Bayern München nog het maximum van de punten in de Champions League. Liverpool kent iets meer moeilijkheden in zijn groep en verloor thuis tegen Atalanta. Chelsea is net zoals Manchester City al zeker van Europese overwintering in de CL. Toch lijkt het voor de jonge ploeg van Frank Lampard nog te vroeg om kans te maken op de trofee.

Wat met Juventus? Het kende onlangs nog de nodige moeite met Ferencvaros en verloor met 0-2 van Barcelona. Ook Dortmund kan misschien wel een kansrijke outsider zijn. We konden in de duels tegen Club Brugge zien hoe gevaarlijk ze zijn met Haaland.

Manchester United en Paris Saint-Germain mogen we niet vergeten te vermelden. Toch lijken beide clubs te wisselvallig om echt aanspraak te maken op de Champions League, al stond PSG vorig jaar wel in de finale.