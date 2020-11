CEO van Waasland-Beveren hoopvol over toekomst in 1A: "De Amerikanen hebben niet geïnvesteerd om meteen te degraderen"

Het heeft een tijdje geduurd, maar Waasland-Beveren heeft sinds dinsdag eindelijk zijn eerste zege beet sinds de club is overgenomen door Bolt Football Holdings. De nieuwe CEO deed de plannen nog eens uit de doeken op de webstek van de club.

Eind oktober stapte Antoine Gobin nog mee in het verhaal. Hij is de nieuwe CEO van Waasland-Beveren en hij verzekerde toen en nu dat de overnemers de lokale identiteit van de club altijd hoog in het vaandel zullen dragen.

Lokale verankering en sportief behoud

"Aan die lokale verankering of die kleuren willen we absoluut niks veranderen. De relaties met sponsors, de gemeente, de streek en de geschiedenis zijn voor iedereen belangrijk, dus ook het behoud van de personen die daarvoor instaan", aldus Gobin.

Voorts probeerde de Franse CEO de fans gerust te stellen, want Waasland-Beveren staat nog steeds op een onveilige, zeventiende plaats (play-off tegen nummer 2 van 1B). "In de eerste plaats willen we vooral stabiliteit toevoegen. De Amerikanen hebben niet geïnvesteerd om meteen te degraderen, dat is echt geen optie."