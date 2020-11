De scenario's voor Europese overwintering voor de Belgische teams op een rijtje - wie ziet u het halen? (POLL!)

Antwerp deed op donderdag een zeer goede zaak in de Europa League, terwijl ook Standard nog een waterkansje op een Europese lente in het vizier houdt. Hoe ziet u het aflopen in de laatste twee weken en welke scenario's liggen nog op tafel?

Club Brugge

1. Borussia Dortmund 9

2. Lazio 8

3. Club Brugge 4

4. Zenit 1

Als Club Brugge niet verliest van Zenit Sint-Petersburg op speeldag 5, dan is het alvast zeker van de derde plaats. Bij een gelijk puntenaantal zou blauw-zwart dan namelijk 4 op 6 hebben gehaald tegen de Russen. Ook bij een nederlaag is de derde plaats nog mogelijk. Dan moet het (bij een 0-1 nederlaag) een evengoed resultaat halen tegen Lazio als Zenit tegen Dortmund.

Bij een overwinning tegen Zenit? Dan mag er nog gedroomd worden van een tweede plaats zelfs met een mogelijk rechtstreeks duel in Lazio om de tweede plaats. Als blauw-zwart 6 op 6 pakt en Borussia Dortmund 0 op 6 of Lazio 1 op 6? Dan is het tweede.

En zelfs met 4 op 6 met een zege in Lazio en een verlies van Lazio tegen Borussia Dortmund zou het ook nog voldoende zijn.

Antwerp

1. Antwerp 9

2. Tottenham 9

3. LASK Linz 6

4. Ludogorets 0

Antwerp staat momenteel op kop in zijn groep en kan zich op speeldag 5 al verzekeren van de Europese lente. Als Linz verliest van Tottenham is de zaak beklonken, bij een gelijkspel van Linz is een gelijkspel of overwinning tegen Ludogorets ook al voldoende.

Enkel als LASK thuis zou winnen van Tottenham, dan kan het nog een gekke situatie worden waarbij Antwerp zelfs met 12 op 18 nog uitgeschakeld zou kunnen worden. Die kans is voorlopig echter klein: Antwerp en Tottenham hebben in de onderlinge duels onder de drie topteams een doelsaldo van +2, Lask staat op -4. Enkel bij erg grote zeges zou dat nog kunnen keren. Een overwinning tegen Ludogerets is dus bijna zeker de kwalificatie.

Standard

1. Rangers 8

2. Benfica 8

3. Lech Poznan 3

4. Standard 3

Voor Standard ziet het er ondanks de late zege tegen Lech Poznan nog steeds niet erg goed uit. Het heeft nog heel wat werk voor de boeg, zoveel is duidelijk. Het moet sowieso 6 op 6 pakken bij Rangers en thuis tegen Benfica.

En dan moet het ook nog hopen dat ook Lech Poznan minstens tegen Rangers of Benfica ook nog punten kan pakken. Eigenlijk moeten de Polen vermoedelijk minstens een keer winnen, want de onderlinge resultaten zijn voorlopig niet in het voordeel van de Rouches (0-2 tegen Rangers, 3-0 in Benfica).

AA Gent

1. Hoffenheim 12

2. Rode Ster Belgrado 9

3. Slovan Liberec 3

4. KAA Gent 0

Voor AA Gent is het duidelijk: ze zijn uitgeschakeld. Ook een 6 op 6 in de laatste twee wedstrijden brengt sowieso geen zoden meer aan de dijk.