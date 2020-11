Dan toch een privilege? Dit is de reden waarom Club Brugge Dennis er zo gemakkelijk van af laat komen

Emmanuel Dennis zit in de wedstrijdselectie van Club Brugge voor de verplaatsing naar Le Canonnier. Club Brugge laat de aanvaller er héél gemakkelijk door. En dat heeft een reden.

Laat ons hopen dat Emmanuel Dennis voor de trip naar Moeskroen wél op de juiste plaats gaat zitten in de bus...

Alle gekheid op een stokje, maar dat was de reden voor het drama. Emmanuel Dennis kon het niet verkroppen dat hij werd terecht gewezen nadat hij op de spelersbus een verboden plaats had ingenomen. Ooit al van corona gehoord, Emmanuel?

Enkele dagen strafbank, een boete en excuses. Dat was het. Maar Club Brugge weet héél goed waarom de aanvaller er zo gemakkelijk van af is gekomen. In één woord: kapitaal.

Kapitaal(svernietiging)

Dennis vertegenwoordigt nog steeds een bedrag boven de twintig miljoen euro voor blauw-zwart. En nu het is nog méér de bedoeling om de 23-jarige Nigeriaan in januari te verpatsen. En dan zijn zo'n verhalen niet meteen welkom...