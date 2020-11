Vadis en Kums zijn het oneens over situatie: "Tegen Charleroi was het ook zonder hen ..."

0 op 12. Dat is het trieste bilan van KAA Gent na vier speeldagen in de poulefase van de Europa League. Ook in eigen huis wilde het niet lukken tegen Rode Ster Belgrado. Aanvallend toonden de Buffalo's zich onmondig.

Heel veel balbezit, heel veel kamperen op de helft van de tegenstander. Maar wel nauwelijks uitgespeelde kansen en uiteindelijk niet kunnen scoren. Dat zijn de naakte feiten voor Gent. "We schieten onszelf opnieuw in de voet", aldus Sven Kums.

"We hadden preciezer moeten zijn om kansen te ontwikkelen. Of we de grote mannen voorin misten? Misschien wel, maar op Charleroi wonnen we wél en toen moesten we het ook al zonder hun allemaal zien te rooien. Geen idee of het daaraan ligt."

Spitsenprobleem?

"Scoren gaat heel moeilijk. Onze spitsen zijn er niet bij, al mag dat eigenlijk geen excuus zijn. Het is en blifjt gewoon moeilijk dit moment."

"De spitsen zijn belangrijk voor ons. Normaal hebben we heel veel gestalte voorin en dan kunnen we daarop spelen, nu moesten we het anders aanpakken."