Wonden likken met de Buffalo's: "Ik weet dat mijn plaat blijft hangen"

AA Gent kon ook in eigen huis tegen Rode Ster Belgrado de Europese nul niet van het scorebord poetsen. "Maar we gaan die nul nog wel wegwerken", klonk het strijdvaardig. Dat de mentaliteit er was, maar dat het toch weer een gebrek aan efficiëntie was. Enfin, u weet het zelf ook wel ...

"De wil was er wel en we hebben heel veel de bal gehad en veel op hun helft hebben gevoetbald", aldus Sven Kums.

"Dit is een ontgoocheling", liet ook Vadis Odjidja optekenen. "We waren heel aanwezig in de tweede helft en hadden moeten scoren, maar het is en blijft moeilijk op dit moment. Je ziet dat we progressie aan het maken zijn."

Nul wegwerken

Ook coach Wim De Decker likt de wonden: "De wil en mentaliteit waren er. Ik weet dat mijn plaat blijft hangen, maar de efficiëntie in de boxen, daar ontbreekt het ons aan."

Toch blijven ze er bij Gent in geloven: "Die nul is vies om te zien, maar we gaan die nog wel wegwerken in de twee laatste wedstrijden."