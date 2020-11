Yannick Carrasco opnieuw belangrijk voor Atlético Madrid: Zesde zege op rij in La Liga

Atlético Madrid blijft ongeslagen in de competitie. Zaterdag won het met 0-1 op bezoek bij Valencia. Yannick Carrasco was weer van goudwaarde voor de bezoekers.

Valencia kende een povere seizoensstart, maar pakte vijf punten in zijn laatste drie duels. Het won ondermeer met 4-1 van Real Madrid. Ook in het duel tegen Atlético Madrid lijkt het lang op weg te zijn naar een belangrijk punt. Maar daar kwam de laatste tien minuten verandering in.

Atlético had nochtans kansen genoeg om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar telkens stond doelman Jaume Doménech in de weg. Totdat een voorzet van Yannick Carrasco knullig in het eigen doel werd verwerkt door Toni Lato. Invaller Yannick Carrasco was dus weer belangrijk voor zijn ploeg.

🤦‍♂️ | Toni Lato werkt de bal ongelukkig in eigen doel na een actie van Yannick Carrasco! 🇧🇪#ValenciaAtleti pic.twitter.com/YAcQ4kBzXg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2020

Jan Oblak stond voor de tweehonderste keer tussen de palen bij Atlético Madrid. De doelman vierde zijn jubileum met een 112ste clean sheet.

200 - Jan Oblak 🇸🇮 will make his 200th appearance in @LaLigaEN (111 clean sheets), becoming the second @atletienglish goalkeeper to reach this milestone, after Abel Resino 🇪🇸 (243 apps, 94 clean sheets). Guardian. pic.twitter.com/P0KwlEfvDk — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2020

Voor Atlético is het al de zesde La Liga-overwinning op een rij. Meer zelfs, het is al 301 dagen ongeslagen in de Spaanse competitie. Dankzij deze nieuwe driepunter komt het mee bovenaan het klassement. Al speelt Real Sociedad zondag nog zijn wedstrijd.