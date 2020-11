Eerlijke analyse van Paul Clement: "Na eerste helft was wedstrijd al gespeeld"

Het werd een teleurstellende avond voor Cercle Brugge. Eerder deze week werd al met 1-2 verloren van Moeskroen en vandaag werd het een 1-5 nederlaag tegen KRC Genk. Paul Clement was na de wedstrijd dan ook teleurgesteld.

"We hebben tegen een sterke en gevaarlijke ploeg gespeeld", vertelde Clement op de persconferentie na de wedstrijd. "Na de eerste helft was de wedstrijd al gespeeld. Er waren veel fouten en ze werden afgestraft door KRC Genk."

De trainer van Cercle Brugge zag wel een iets betere tweede helft van zijn ploeg. "In de tweede helft speelden we voor onze trots en wilden we de score niet hoger laten oplopen. We hebben zelf gescoord en nog verschillende kansen gekregen. De tweede helft was goed, maar het is een slecht resultaat door de zwakke eerste helft", concludeerde Clement.