John van den Brom weet op welke vlakken KRC Genk nog moet verbeteren

Hij is nog maar pas aangekomen op zijn nieuwe werkplaats, maar John van den Brom heeft al een duidelijk beeld over de pijnpunten die er zijn in Genk.

Op 6 november werd John van den Brom officieel aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van KRC Genk. In zijn eerste wedstrijd tegen Moeskroen werd er meteen stevig gewonnen. Toch weet de Nederlandse trainer waar het beter moet. In Het Belang van Limburg liet van den Brom weten dat hij nog meer aan voetballen wilt toekomen met KRC Genk. "In de eerste helft van de wedstrijd tegen Moeskroen voldeden we niet aan mijn verwachting. Er werd hier deze week extra hard op getraind". Andere pijnpunten voor van den Brom waren de defensieve taken en de manier van druk zetten. Genk neemt het vanavond in Brugge op tegen Cercle Brugge.





