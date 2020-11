Goed nieuws voor Club Brugge dat twee sterkhouders ziet terugkeren

Uitstekend nieuws voor Club Brugge dat Federico Ricca en Simon Deli ziet terugkeren uit de lappenmand.

Philippe Clement kan opnieuw beroep doen op Federico Ricca en Simon Deli. Beide spelers zitten na hun afwezigheid opnieuw in de selectie. Simon Deli zat na de wedstrijd van Dortmund opnieuw met wat pijntjes maar kan dus spelen. Federico Ricca was een langere periode out en is nu opnieuw beschikbaar. Al lijkt de kans klein dat Clement hem meteen in de basis dropt.

Eduard Sobol dient nog te wachten op het resultaat van zijn nieuwe coronatest. Dit resultaat wordt later namiddag verwacht.

Philippe Clement maakte zonet pas de selectie bekend voor de wedstrijd tegen Moeskroen. Voor Sobol is het wachten op het resultaat van zijn Covid-test, dat we in de loop van de namiddag verwachten. #MoeClu



Volgende week is er de belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen Zenit. Het zou dus best kunnen dat enkele sterkhouders wat rust krijgen, met het oog op deze belangrijke wedstrijd.