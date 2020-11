Spoelt Club Brugge Europese nederlaag door met zege tegen een Moeskroen dat eindelijk weet wat winnen is?

De droevige statistiek van nul overwinningen is eindelijk van de tabellen bij Moeskroen. Jorge Simão leidde les Hurlus al in zijn tweede match naar een zege en hoopt nu te stunten tegen Club Brugge. Blauw-zwart verloor dinsdag kansloos tegen Haaland en co en wil met een zege op zak Zenit ontvangen.

Moeskroen boekte woensdag op het veld van Cercle Brugge zijn eerste zege van het seizoen. Voor hen is dat toch al elf matchen ver. Nu willen les Hurlus ook de scalp van de andere ploeg uit Brugge. Makkelijk wordt dat niet tegen de competitieleider. Club Brugge kan zich woensdag van een Europees voorjaar verzekeren mits een zege tegen Zenit. Blauw-zwart wil dus niet al te veel krachten verspillen aan de hekkensluiter en, nog belangrijker, de Russen met vertrouwen in de ogen kijken. Een zege tegen de laatste in de stand is het dus aan zichzelf verplicht. Gokje van 100 euro wagen bij betFIRST? Bij een zege van Moeskroen kan u dat 900 euro opleveren en een Brugse zege 135 euro.





Volg Moeskroen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.