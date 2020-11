🎥 Koude douche voor RWDM: Lommel legt er vier in het mandje aan de Gestelsedijk

Lommel heeft een overtuigende zege geboekt tegen RWDM. Het komt zo in het spoor van Seraing, het nummer twee in de stand.

Lommel heeft een goede zaak gedaan in 1B om aansluiting te vinden met de top. Het begon net zoals tegenstander RWDM aan de match met 15 punten en staat nu op 1 punt van Seraing en op gelijke hoogte met Deinze en Westerlo. De Limburgers komen sowieso dichter bij de top, want leider Union en Seraing staan later op de avond nog tegenover elkaar.

Anass Zaroury had Lommel iets voorbij het halfuur op voorsprong gezet tegen de Brusselaars. Een paar minuten na de rust maakte Manfred Ugalde er 2-0 van en twintig minuten later lukte de Costa Ricaan zijn tweede van de namiddag. Marlos Moreno zorgde voor het orgelpunt: 4-0.