Paars-witte man in vorm verwacht vuurwerk tegen Standard: "Iedereen stond hevig na de wake-upcall tegen Beerschot"

RSC Anderlecht kwam op de vorige speeldag tegen Beerschot bleekjes voor de dag. De basis van het spel: inzet, grinta en duelkracht werden verwaarloosd en als je dat niet in de schaal kan werpen tegen de bijtertjes uit Antwerpen maak je geen kans. Het zal beter moeten zondagavond tegen Standard.

Ook Lukas Nmecha kon zich op het Kiel niet doorzetten en speelde een van zijn mindere wedstrijden van het seizoen. De Duitse belofteinternational blijft wel met uitstek de meest geslaagde zomertransfer van de Brusselaars.

Nmecha zag deze week de spelersgroep op scherp staan op training. "Iedereen stond hevig na de wake-upcall tegen Beerschot. Niemand was blij vorige week en daarom is er hard gewerkt. We zullen klaar zijn voor het gevecht op zondag", klinkt het in Het Nieuwsblad.