Leicester City vergeet leidersplaats in Premier League te pakken, terwijl West Ham top vijf binnen sluipt na dolle slotfase

Antwerp FC won vanavond tegen OH Leuven, maar ook in de Premier League werd er gevoetbald.

Leicester City 1 - 2 Fulham FC

The Foxes kregen vanavond de kans om de leidersplaats te pakken, maar in plaats daarvan werd verloren van Fulham FC. De promovendus kwam al snel 0-2 voor, terwijl Leicester City die klap nooit te boven kwam. Youri Tielemans stond in de basis, Dennis Praet kwam aan de rust op het veld.

West Ham United 2 - 1 Aston Villa

West Ham won vanavond met 2-1 van Aston Villa en komt zo de top vijf binnen. Nochtans was het ongelooflijk spannend. Eerst misten de bezoekers een strafschop. In de blessuretijd scoorde Ollie Watkins dan toch, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegend buitenspel.