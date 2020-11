Legear heeft geen spijt, maar... "In dat geval had ik een carrière zoals Chadli en Mirallas gemaakt"

Jonathan Legear voetbalt - of beter gezegd: staat vol ongeduld om de competitie te hervatten - tegenwoordig voor URSL Visé in de amateurreeksen. De flankaanvaller is hét voorbeeld van een speler die te weinig uit zijn carrière heeft gehaald. Of zien we dat verkeerd?

Achtereenvolgens RSC Anderlecht, Terek Grozny, KV Mechelen, Blackpool, Standard, STVV, Demirspor en dus nu URSL Visé. Het lijstje ziet er mooi uit, maar toch kon Jonathan Legear nergens helemaal bevestigen. En dan bedoelen we uitgroeien tot een stabiele basisspeler.

“En toch vind ik dat ik tevreden kan zijn over mijn carrière”, verrast Jonathan Legear in Het Laatste Nieuws. “Al zat er wellicht meer in als ik op mijn drieëntwintigste bij Anderlecht was gebleven. Dan had ik wellicht in de Premier League gevoetbald.”

De tweevoudig Rode Duivel stond héél dicht bij een transfer naar Everton FC. “David Moyes was me toen enkele keren komen bekijken. Ik herinner me nog een interland tegen Oostenrijk met hem in de tribune. Ik was toen net man van de match.”

“In het geval van een transfer naar the Toffees ben ik er zeker van dat ik een carrière had gehad zoals Nacer Chadli of Kevin Mirallas. Al had ik geen spijt dat ik uiteindelijk voor een Russisch avontuur heb gekozen.”