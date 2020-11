🎥 Toeval bestaat (niet)!? Messi scoorde afgelopen weekend haast identiek doelpunt dan Maradona

Uiteraard eerde Lionel Messi Diego Maradona afgelopen weekend met een (fraaie) treffer. Een fluxe dribbel, gevolgd door een overhoeks schot. Vintage Messi! Of niet, want Diego Maradona maakte een haast identiek doelpunt. Oordeel vooral zelf.

De viering van Lionel Messi na het doelpunt was erg mooi. Onder zijn shirt had hij een truitje van Newell's Old Boys, ter ere van Diego Maradona. Met twee vingers richting hemel droeg Messi zijn treffer op aan Pluisje.

Al was het doelpunt zelf misschien wel het mooiste eerbetoon. Want de gelijkenissen met een doelpunt van Maradona (in het shirt van Newell's Old Boys) zijn treffend. Toeval bestaat, of toch maar niet!?

El gol de Messi és pràcticament idèntic a l’únic que va marcar Maradona amb Newell’s 😳 pic.twitter.com/tye9qY3UET — Albert Mercadé (@albertmercade) November 29, 2020

Ook Messi's solo in 2007 tegen Getafe deed de voetbalwereld al terugdenken aan de iconische rush van Maradona tegen de hulpeloze Engelsen op het WK 1986.