Zullen de amateurclubs zich dan toch kunnen voorbereiden op de 1/16de finales in de beker van België?

Ben Weyts geeft de amateurclubs toestemming om deel te nemen aan de volgende ronde van de beker van België. De coronaregels worden even aan de kant geschoven en zo zouden de amateurclubs toch nog kunnen aantreden in de 1/16de finales.

De vooruitzichten voor de amateurclubs zien er niet rooskleurig uit. Zo zou er al zeker tot februari geen amateurvoetbal meer kunnen plaatsvinden. Toch lijkt Ben Weyts de coronamaatregels eenmalig te versoepelen om het bekervoetbal te kunnen laten plaatsvinden.

De amateurclubs zelf reageren niet zo positief. Er zou te weinig rekening worden gehouden met deze situatie voor de kleine clubs.

"Wij hebben niet dezelfde middelen. Het zou ons tienduizenden euro's kosten voor 1 match", zegt Wendy De Wit, de voorzitter van Thes Sport (1e amateur) bij Sporza.

De Wit gaat verder in over de impact op de financiële situatie: "Het kost handenvol geld om wedstrijden coronaproof te krijgen. De testen alleen al kosten een paar duizenden euro's. We moeten ook 4 weken trainen voor 1 match, wat betekent dat we voor die periode 20 spelers en een volledige technische staf moeten betalen."

"Je moet je afvragen: is die ene match het je waard om je in de schulden te steken? Nee, zelfs al is het een derby. Je zal ook de beleving missen, omdat er geen toeschouwers zijn, je kunt je sponsors niet in the picture zetten..."

"Als ze ons verplichten om toch te spelen, hopen we op compensatie. Want anders zijn we het geld aan het weggooien. Ik vind ook dat het stil is vanuit de voetbalbond. Tijdens de eerste lockdown hoefden we geen bondsbijdragen te betalen - toch 24.000 euro per jaar voor ons - nu horen we niets. We betalen gewoon door, maar krijgen er niets voor terug."

Ben Weyts laat het over aan Voetbal Vlaanderen dat zich zal verder buigen over deze situatie.