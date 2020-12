Ideetje voor bij ons? Premier League lonkt naar Nederlands VAR-model met foutmarge

Het was gisteren weer prijs in de Premier League. De VAR lag weer onder vuur na een beslissing in West Ham United-Aston Villa. Daar werd de gelijkmaker van de bezoekers in blessuretijd afgekeurd nadat de VAR tussenkwam.

In de nabesprekingen van de match ging het over de gelijkmaker van Watkins. Die stond blijkbaar een centimeter buitenspel met zijn knie en de VAR oordeelde dat dat genoeg was om de goal af te keuren. In de Premier League vinden ze dat de VAR te ver gaat in die tussenkomsten en willen ze meer naar een Nederlands model. Daar hebben ze een foutmarge ingebouwd.

De KNVB heeft namelijk begin dit seizoen besloten tot het inbouwen van een foutmarge van tien centimeter bij het bepalen of het buitenspel is op basis van de rode en blauwe lijnen die de VAR hanteert.

Als die twee imaginaire lijnen elkaar raken, dan blijft de beslissing van de arbitrage op het veld staan. "We hebben met zijn allen afgesproken dat als beide lijnen elkaar raken dat het dan too close to call is, letterlijk en figuurlijk. En dan blijft de beslissing op het veld leidend en grijpt de VAR niet in", gaf scheidsrechter Sander van der Eijk uitleg.