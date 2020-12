Klopp haalt nogmaals uit: "Wat er nu gebeurt, is niet logisch"

Jürgen Klopp is niet gelukkig. Dat bleek al toen hij een journalist toebeet dat het "jullie schuld is" toen Jordan Henderson geblesseerd uitviel. Klopp kan niet leven met het drukke schema en ziet zijn spelers één voor één afhaken.

Henderson is er weer bij, maar vanavond tegen Ajax kan de Duitser niet rekenen op Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta, Trent Alexander-Arnold en Xherdan Shaqiri.

“Mijn spelers brengen meer tijd door met onze medische staf en de masseurs dan met mij. We kunnen nauwelijks trainen. Het is echt een heel drukke periode. Maar we gaan ervoor, zolang we elf spelers kunnen opstellen. Ik kan evenwel niemand rust geven. Ik heb daar simpelweg niet genoeg spelers voor", zei hij in aanloop naar het duel.

Klopp kijkt naar de Europese voetbalbonden, naar de rechtenhouders en naar de nationale voetbalbond. “Er zijn mensen die deze zware kalender zouden kunnen verlichten, maar die reiken ons niet de helpende hand”, zei hij nog. “Maar het gaat niet alleen om Liverpool, ook om het voetbal in het algemeen. Wat er nu aan het gebeuren is, is niet logisch. Maar we moeten ertegenaan. Ajax heeft gewoon een goed team. Het vliegt momenteel door de Eredivisie. Ik verwacht dan ook een moeilijke wedstrijd tegen een prima elftal.”