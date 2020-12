Efficiënt Moeskroen wint op een diefje en geeft rode lantaarn door: einde verhaal voor Muscat bij STVV?

Dinsdag stond het inhaalduel tussen Moeskroen en Sint-Truiden op het programma. Moeskroen ging na de verplichte 'coronabreak' zwaar onderuit op bezoek bij KRC Genk, maar pakte daarna 4 op 6. Sint-Truiden maakte vandaag op Le Canonnier kennis met een enorm efficiënte thuisploeg.

Het werd een belangrijk duel onderaan het klassement. Bij een overwinning van de thuisploeg kon het de rode lantaarn doorgeven aan Waasland-Beveren. Sint-Truiden is pas zestiende met 11 punten en had dan weer een overwinning nodig om ademruimte onderin te creëren.

Beide ploegen kenden dus een hoge druk op de ketel. STVV eiste de bal op en creëerde via aanvoerder Steve De Ridder diepgang. Ook het eerste gevaar was afkomstig van de bezoekers. Durkin zag zijn poging gepareerd worden door Koffi. Ondanks het overmacht kwam Moeskroen onverwachts op voorsprong. Een voorzet belandde bij Marko Bakic die de score in één tijd met buitenkantje rechts openbrak. Een enorme opdoffer voor de troepen van Muscat.

Efficiënt Moeskroen

Sint-Truiden bleef wel aandringen, maar het ontbrak vooral aan scherpte in de zone van de waarheid. Op het halfuur kregen de bezoekers opnieuw een reuzekans. Colidio besloot van dichtbij op Koffi en liet de gelijkmaker onbegrijpelijk liggen. De Limburgers kregen vlak voor rust bijna het deksel op de neus. Onana werd alleen gelaten maar zijn doelpoging miste power en belandde in de handen van Daniel Schmidt.

De Truienaars gingen met een 1-0 achterstand weer de kleedkamer in. Ondanks de controle wist het zijn kansen niet te verzilveren. Een enorm efficiënt Moeskroen mocht virtueel beginnen dromen van een 7 op 9.

Sint-Truiden baalt

In de tweede helft strafte Da Costa de missers van Sint-Truiden genadeloos af. De aanvaller verschalkte Schmidt met een poging van buiten de zestien. Over en out voor de bezoekers? Neen. Suzuki scoorde enkele minuten daarna op strafschop de aansluitingstreffer. Plots sloop er paniek in het spel van Les Hurles.

Het doelpunt tankte heel wat vertrouwen bij STVV. Het duwde door, maar ondanks enkele pogingen bleef de gelijkmaker uit. Uiteindelijk deelde invaller Faraj de doodsteek uit. Al was het nog even bibberen toen Nakamura de 3-2 binnenknalde.

Sint-Truiden had kansen genoeg, maar kreeg dinsdag het deksel op de neus tegen een enorm efficiënt Moeskroen. De thuisploeg geeft na een 7 op 9 de rode lantaarn door, voor Muscat lijkt het nu over en out bij de Truienaars.