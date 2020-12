Real Madrid verliest in Shakhtar en heeft CL-voetbal niet meer in eigen handen

In de Champions League werden er in de vroege avond al twee wedstrijden gespeeld. Lokomotiv Moskou mocht Salzburg ontvangen en Real Madrid ging zonder Eden Hazard op bezoek bij Shakhtar Donetsk.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Zonder Eden Hazard, maar met Thibaut Courtois, ging Real Madrid op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Met een overwinning was Real Madrid zeker van overwintering in de Champions League.

Real Madrid nam de wedstrijd in handen en was de betere ploeg. Met het meeste balbezit en de meeste kansen liet de ploeg van coach Zidane het afweten om te scoren. De Oekraïners wisten het doel wel te vinden en kwamen zo tegen de gang van het spel in 2-0 voor.

Het is een zure nederlaag voor Real Madrid dat nu Shakhtar naast zich ziet komen in de groep. Borussia Mönchengladbach blijft leider en komt nog in actie tegen Inter Milaan.

Lokomotiv Moskou - Salzburg

In de andere wedstrijd pakte Salzburg de overwinning. De Oostenrijkers wonnen met 1-3 in Rusland na twee goals van Mëgrim Berisha.