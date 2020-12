Pietermaat, het fenomeen van 4de amateur naar basispion in 1A: "Ik heb moeten vechten om hem bij Beerschot te krijgen"

Tom Pietermaat zijn verhaal kent iedereen wel al. Van vierde klasse met Beerschot doorgestoten naar 1A. Op zijn 28ste draait hij daar probleemloos mee. Maar het had ook anders kunnen lopen.

Het was Urbain Spaenhoven die hem 6,5 jaar geleden naar het Kiel haalde. "En dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad. In die tijd had ik wel wat te vertellen over de spelers die aangetrokken moesten worden. Ik had hem onder mijn hoede gehad bij de jeugd van KV Mechelen en ik wist dat het geen rechtsback was. Ik wilde van hem mijn 'zes' maken."

Maar toen liep Pietermaat een kruisbandblessure op. "Mensen van de club zeiden me om hem niet te halen, maar ik wilde hem echt. Toenmalig voorzitter, Eric Roef, heeft me daarin gesteund, maar ik heb echt moeten vechten om hem te kunnen halen. Het was ook niet makkelijk, want zijn club toen - RC Mechelen - was net gepromoveerd naar tweede klasse. Uiteindelijk kon ik hem toch overtuigen."

Intussen heeft Pietermaat iedereen overtuigd. "Hij past perfect op dat middenveld. Sanusi is een echte Witsel: die verdeelt en is zo comfortabel aan de bal. Coulibaly is een toptalent dat kan infiltreren en voor aanvallende dreiging zorgen. In hun rug zorgt Pietermaat ervoor dat ze dat rustig kunnen doen."