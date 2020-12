Vanaken moet vanavond de rug rechten: "Het is menselijk, zelfs voor Vanaken geldt dat"

De belangrijkste match van het seizoen tot nu toe wordt het voor Club Brugge. De wedstrijd tegen Zenit bepaalt of Club na Nieuwjaar nog in Europa aantreedt. Naar Hans Vanaken wordt er nu ook gekeken om het verschil te maken. Maar is die wat minder scherp de laatste tijd?

Hein Vanhaezebrouck vindt het verval niet zo groot bij Club Brugge. Enkel ziet hij ook dat de scherpte wat minder is bij blauw-zwart. "Een trainer doet alles om te vermijden dat zijn spelers minder scherp zijn in de competitie, maar je kan het hen eigenlijk niet kwalijk nemen. Het is menselijk. Zelfs voor Hans Vanaken geldt dat", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ziet Vanaken wel nog altijd hard werken, maar... "In de zomer was er sprake van West Ham en terwijl hij vroeger de indruk gaf dat hij van buitenlandse interesse niet wakker lag, gaf hij nu voor het eerst toe dat het hem wel aansprak. Hij denkt er dus misschien toch nog aan om zo'n stap te zetten en hij weet ook dat die clubs zich niet baseren op een 4-0-zege tegen Moeskroen. Neen, zij scouten hem in de Cham­pions League. Daar moet hij het tonen, en bij de Rode Duivels."