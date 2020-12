Oef! Boskamp is volledig hersteld van ziekte

Goed nieuws vanuit Nederland want Johan Boskamp zou volledig hersteld zijn van een ziekte waar hij mee kampte.

Vorige week werd gemeld dat Bossie ziek was. De Rotterdammer had hoge koorts koorts en voelde zich niet goed. Daarom vreesden velen dat hij besmet was met het coronavirus.

Een negatieve COVID-test liet utiwijzen dat het geen corona was, al was Boskamp wel goed ziek. Maar nu laat men bij Veronica Inside weten dat Boskamp binnenkort opnieuw voor analist zal spelen in het Nederlandse tv-programma.