Gemengde gevoelens bij Wouter Vrancken na late gelijkmaker: "Fier, maar te lang gewacht"

KV Mechelen was omnipresent op bezoek bij KAS Eupen, maar het moest al bij al nog blij zijn dat het met een puntje naar huis kon.

Ondanks heel wat balbezit en heel wat kansen, was het Eupen dat op voorsprong was gekomen. Pas in de blessuretijd kon Rob Schoofs nog een puntje redden voor Malinwa.

"Ik heb gemengde gevoelens na deze 1-1", gaf Wouter Vrancken achteraf toe. "Ik ben blij dat we toch nog een punt pakten, maar ik denk dat we gezien onze kansen eigenlijk wel meer verdienden."

Te lang gewacht

"Onze eerste helft was niet super, na de pauze zijn we beter en beter geworden en zijn we met veroverend voetbal gekomen. Het is jammer dat we zolang hebben gewacht om gelijk te maken", aldus nog Vrancken.

"Maar ik moet toch al bij al ook trots zijn op mijn spelers voor wat ze op de mat hebben gebracht en om er blijven in te geloven."