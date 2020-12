Vijf wedstrijden op vijftien dagen voor OHL, dan kan je spreken van een druk programma

Gezien de tegenstanders, het drukke programma, de iets mindere resultaten van de eigen ploeg de laatste weken en de ploegen onderin die stilaan punten beginnen te pakken, beseft Marc Brys dat het werkelijk alle kanten op kan.

"Veel te winnen, maar ook te verliezen" laat hij noteren in Het Nieuwsblad. In de weekends treffen zijn troepen Cercle Brugge, Kortrijk en vervolgens KV Mechelen. Tussendoor staan er ook nog twee confrontaties met Moeskroen op het programma. Ploegen die op papier haalbaar zijn, maar van enige onderschatting is geen sprake bij Brys: "Wij zijn niet de ploeg die rap-rap tegen eender welke tegenstander de drie punten kan pakken."

Het puntengewin was de laatste weken iets magerder, maar bij OHL zijn ze zeker nog niet in paniek. Eerder op hun hoede. Ze hopen echter toch iets meer punten te rapen en dat zonder al te veel en overbodig te gaan roteren. "Ik wil met frisse spelers aan de aftrap staan en zal dus enkel roteren wanneer een speler echt vermoeid is."