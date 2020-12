Met wereldkampioen is er opnieuw miljoenendeal op komst, 'big spender' in 2020 is team ... uit 1B!

De deal hing eigenlijk al een half jaar in de lucht, maar nu zou het met oog op januari 2021 helemaal in orde komen. En zo is er opnieuw een miljoenentransfer op weg naar 1B. Geen team uit 1A spendeerde dit jaar meer geld op de transfermarkt dan Lommel, de ambitieuze Limburgse club uit 1B. Met dank uiteraard aan de overname door de City Football Group, die voor de nodige geldsommen weten te zorgen. Rosa Met Diego Rosa staat nu ook een 18-jarige middenvelder nadrukkelijk in de belangstelling. Hij was in het verleden nog wereldkampioen bij de U17 van Brazilië. Met de deal zouden ettelijke miljoenen gemoeid zijn. Lommel spendeert veel geld op de transfermarkt en wil dat ook ten gelde proberen te maken met goede prestaties in 1B.



