🎥 Indrukwekkende Olivier Giroud scoort vier keer tegen Sevilla in de Champions League

Wie alle aandacht naar zich toe trok in de wedstrijd tussen Sevilla en Chelsea, was Olivier Giroud. De Franse spits scoorde vier keer en zorgde zo eigenhandig voor de 0-4 overwinning van de Engelse topclub.

Het is een vreemd seizoen voor Olivier Giroud. De Franse aanvaller krijgt niet veel speelminuten bij Chelsea, maar als hij op het veld staat is hij wel belangrijk. Zo scoorde hij woensdagavond vier doelpunten in de Champions League tegen Sevilla.

Ook bij Frankrijk doet Giroud het niet slecht, maar als hij een vaste stek wilt op het EK, zal hij in januari op zoek moeten gaan naar meer speelminuten bij een andere club. Komt er een oplossing voor Giroud of blijft hij bij Chelsea na zijn indrukwekkende wedstrijd tegen Sevilla? Wordt ongetwijfeld vervolgd.