Bondscoach Martinez reageert op loting Frankrijk: "Het gaat een fantastische wedstrijd worden, maar ik geloof niet in revanche"

De Rode Duivels nemen het op 7 oktober 2021 op tegen Frankrijk in hun halve finale van de Nations League. De wedstrijd gaat door in Turijn en bondscoach Roberto Martinez blikte al vooruit: "Ik hoop dat we het tegen dan met de fans kunnen delen."

Roberto Martinez wil niet over revanche spreken voor het WK 2018 in Rusland, toen België met 1-0 verloor van Frankrijk. "Ik geloof niet in revanche in het voetbal. Ik denk alleen dat het een fantastische wedstrijd gaat worden. Frankrijk is beter geworden sindsdien, maar wij ook."

"We hebben allebei veel punten gepakt op de FIFA-ranking, we hebben nieuwe spelers ingepast en hebben meer automatismen gekweekt. We kennen elkaar goed en we hebben goeie herinneringen aan het WK. We spelen wel eerst het EK, maar die Final Four wordt een extra verhaal."

Wat is er blijven hangen van die halve finale? "Frankrijk speelde toen een goeie wedstrijd, defensief gezien. Ik vind dat ze daar te weinig krediet voor gekregen hebben. Ze hebben de wedstrijd goed gemanaged. Wij waren niet zo fris meer. De marges waren zo klein. Het is een topteam en ik ben benieuwd om ons opnieuw met hen te meten."