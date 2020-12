Uitgerekend Ritchie De Laet zet Antwerp op weg naar zege: "Eerlijk? Het was met de hand"

Antwerp speelde voor rust fantastisch voetbal, maar vergat zich daarvoor te belonen. De Bulgaren maakten na de pauze gelijk en kwamen ei zo na zelfs op voorsprong. Gelukkig was er redder in nood Ritchie De Laet die het verlossende tweede doelpunt binnenkopte. Hoewel, kopte?

"Eerlijk? Het was met mijn arm. Ik kopte de bal tegen mijn eigen arm. Maar ik was me eerder zorgen aan het maken over die paal, die ik toch wel erg dichtbij zag komen. Als er een VAR was geweest, zou het doelpunt zeker afgekeurd zijn geweest", geeft de Antwerpenaar ruiterlijk toe.

"Dat doelpunt is voor mij persoonlijk mooi meegenomen, maar ik had veel liever met een clean sheet van het veld gestapt. Het is zonde dat we na zo'n fantastische eerste helft uiteindelijk de nul niet konden houden."

"Op de eerste tien minuten van de tweede helft na hebben we de ganse partij de controle gehad. Ik heb er geen seconde aan getwijfeld dat we niet zouden winnen vanavond. Er zit heel veel vertrouwen in deze ploeg, misschien net iets té veel, waardoor we een tegendoelpunt nodig hadden om wakkergeschud te worden. Maar nogmaals: onze eerste helft was ijzersterk. Buiten het afmaken van de kansen perfect zelfs", besluit De Laet.