UPDATE: Sterkhouder/Basispion AA Gent valt uit tijdens opwarming, zet zich in tribune, valt in ... en mag niet!

Hij werd in de basis van KAA Gent verwacht én stond daar ook in. Maar het heeft uiteindelijk toch niet mogen zijn, zo blijkt.

UPDATE: Odjidja viel uiteindelijk alsnog in. Een zeer bijzonder beeld. Hoog spel gespeeld door De Decker en co? De arbitrage staat het in ieder geval niet toe en stuurt Vadis opnieuw naar de catacomben. Comedy Capers!

Vadis Odjidja leek helemaal opnieuw fit na een kuitblessure en corona. Vorige week werd hij nog gespaard tegen Rode Ster Belgrado, dit weekend stond hij wél in de basis in de competitie tegen Zulte Waregem.

En dus leek al het leed definitief voorbij, want ook tegen Slovan Liberec zou de Belgische middenvelder voor de creativiteit moeten gaan zorgen.

Dorsch in de plaats

Maar: tijdens de opwarming viel hij plots uit, waardoor Dorsch alsnog in zijn plaats in de basis begon. Vadis zelf trok richting tribunes.

Over de ernst van de blessure is nog niets geweten, maar een domper is het sowieso opnieuw voor Gent. Met Yaremchuk stond er wel opnieuw een spits aan de aftrap.