Officieel: Napoli doopt stadionnaam om tot Stadio Diego Armando Maradona

De gemeente Napels heeft vrijdag officieel aangekondigd dat het stadion van Napoli omgedoopt zal worden tot het Stadio Diego Armando Maradona.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Het stadion van Napoli, Stadio San Paolo, heet voortaan Stadio Diego Armando Maradona. Het voorstel is vrijdag definitief goedgekeurd door de gemeente Napels. Het ultieme eerbetoon aan de overleden voetballegende. Komende donderdag is Real Sociedad in de Europa League de eerste tegenstander van Napoli in Stadio Diego Armando Maradona.

De Argentijn overleed op 25 november. Diego Maradona tekende in 1984 bij Napoli en was er zeven seizoenen actief. In Napels werd hij aanzien als een God, op deze manier proberen de inwoners van de stad hem een passend eerbetoon te geven.