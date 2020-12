De scheidsrechters voor speeldag 15 zijn bekend: Bram Van Driessche fluit de topper tussen Genk en Antwerp

Dit weekend staan er in onze competitie enkele interessante affiches op het programma. De Koninklijke Belgische Voetbalbond maakte vrijdagmiddag hun scheidsrechters voor speeldag 15 bekend.

De scheidsrechters die dit weekend de wedstrijden in de Jupiler Pro League in goede banen moeten leiden zijn bekend. Jan Boterberg zal de openingswedstrijd van speeldag 15 tussen Zulte Waregem en RSC Anderlecht in goede banen leiden. Bram Van Driessche fluit de topper tussen KRC Genk en Royal Antwerp.