Dury beseft dat er iets aan het veld moet gebeuren: "Ik heb de duim van de greenkeeper al weken niet meer gezien"

Al voor de match vroegen we ons af of er koeien op het veld van Zulte Waregem gestaan hadden. Na de opwarming werd het duidelijk dat het een moeilijke wedstrijd zou worden op dit veld. Ook Francky Dury maakt zich zorgen.

Het veld was een echt drama, dat had iedereen gezien. Zelfs op tv leken de graskluiten tegen het scherm te spatten. "Kijk, we hebben een top greenkeeper", zei Dury. "Normaal gezien kom ik op de club aan en steek ik mijn duim naar hem omhoog. Als hij zijn duim terug omhoog steekt, weet ik dat het goed zit. Ik heb die duim de laatste weken niet veel gezien. En we zijn pas december... Ik roep toch om er iets aan te doen, maar dat is nog net niet mijn taak."

Olivier Deschacht was eigenlijk wel dankbaar voor de slechte staat. "Dat was meer in ons voordeel vandaag", grijnsde hij. "Het zwaardere veld was moeilijker voor de technische spelers. Ik heb denk ik wel 20 duels met hun spits uitgevochten. Anders waren het er nog meer geweest."