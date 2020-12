Corona of niet, Belgische profclubs hoeven geen cadeau's te verwachten van licentiedepartement: "Het mag geen excuus zijn om niks meer te bewijzen"

Maandag volgt de tussentijdse licentiecontrole voor onze Belgische profclubs waarin ze moeten laten zien dat er aan de vereiste betalingen werd voldaan. Het is bijna Sinterklaas, maar cadeau's zullen er niet worden uitgedeeld door het licentiedepartement.

De commissie zal rekening houden met de situatie door de coronacrisis, maar de profclubs zullen wel aan hun betalingen moeten voldoen. "Er is niet veel marge. De club heeft betaald of respecteert een afbetalingsplan. Zoniet is er een probleem."

"Een club die al drie jaar structureel verlies maakt, moet niet denken: 'Door corona hoeven we niks meer te bewijzen'", zegt licentiemanager Nils Van Brantegem in Het Laatste Nieuws. Al wordt het financiële bloedbad eigenlijk maar bij de volgende tussentijdse controle verwacht.

"Dit gaat nog niet over hoe clubs de volgende zes maanden overleven. Met al de ontvangen inkomsten van abonnees, tickets en tv-rechten kunnen ze wellicht nu overleven, maar traditioneel zien we dat de moeilijkste periodes voor clubs vanaf maart begint."