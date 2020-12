Fraude van Luis Suarez levert enkele maandenlange schorsingen op in Italië

We schrijven september jongstleden. Alles kadert in een mogelijke overgang van de Uruguayaanse aanvaller naar Juventus. Om een Italiaans paspoort te verkrijgen, moest hij slagen voor een taalexamen en daarmee is gefraudeerd.

Enkele betrokkenen in deze fraudezaak hebben ondertussen van de openbare aanklager in Perugia te horen gekregen dat ze maandenlang geschorst zullen worden, lezen we in Het Nieuwsblad. Giuliana Grego, rector van de Universiteit en hoofd voor de buitenlanders wacht een schorsing van acht maanden. "De vragen werden vooraf aan de speler doorgegeven en zijn resultaat was voor de eigenlijke test al gekend."

De algemeen directeur van de universiteit, de lesgeefster Italiaans en nog een onderzoeker kregen de zelfde straf toegewezen. Cantone, de openbare aanklager, zoekt ook nog bewijs voor de druk die clubfunctionarissen van Juventus zouden uitgeoefend hebben in deze zaak of moeten we zeggen schijnvertoning? Suarez bleef uiteindelijk in Spanje en verkaste naar Atletico Madrid.