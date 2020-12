Vrancken heeft het helemaal gehad met floptransfer (54 speelminuten): "Dan moet hij gaan biljarten of zo"

54 speelminuten. Tot meer kwam hij dit seizoen nog niet bij KV Mechelen. En meer lijkt het ook niet meer te gaan worden.

Maryan Shved wordt dit seizoen uitgeleend door Celtic Glasgow aan KV Mechelen, maar de kans bestaat dat Malinwa hem deze winter al zal terugsturen. Want: de 23-jarige aanvaller voldoet niet aan de verwachtingen.

In 54 speelminuten, verdeeld over drie invalbeurten, kon hij nog niet beslissend zijn voor De Kakkers. Maar vooral extrasportief loopt hij er de kantjes af: "Hij komt vaak te laat en stelt zich boven de groep", is Wouter Vrancken duidelijk op zijn persconferentie.

Biljarten

"De staf en spelers hebben meermaals op hem ingepraat, ik heb een gesprek gehad met hem onder vier ogen. Als er dan geen reactie komt ... Dan houdt het op. Hij is introvert, zijn arrogantie maakt het erger."

"Je kan en mag een einzelgänger zijn, maar dan hoor je niet thuis in een team. Dan moet je niet voetballen, maar biljarten."