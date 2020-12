Wat met de amateurclubs in de Beker van België: spelen, nieuw uitstel of afstel?

Hoewel ze al een knap parcours hebben afgelegd om in de 1/16 finales van de Beker van België te geraken is het niet zeker of de negen amateurclubs die nog in competitie zijn hun bekerkansen kunnen verdedigen.

Even een situatieschets. Er zijn nog negen amateurclubs (Dessel Sport, RFC Liège, Lokeren-Temse, La Louvière, Olsa Brakel, Olympic Charleroi, Rupel Boom, Thes Sport en Heur-Tongeren) in competitie. Hun 1/16 finale kon niet worden afgewerkt in december door de heersende coronamaatregelen. De bekerronde werd uitgesteld naar 9 en 10 januari, maar ook dan kunnen de clubs zich niet voorbereiden, door de recente beslissingen van het Overlegcomité. De Vlaamse en Waalse ministers van Sport verklaarden de Beker als profcompetitie, waardoor de amateurclubs zich toch kunnen voorbereiden op hun bekermatch. Dat moet dan wel volgens de profprotocols gebeuren en dus ook met (dure) wekelijkse coronatesten. Aan tafel met de Pro League Niet elke club ziet het zitten om nog grote bedragen uit te geven. Ze hebben namelijk al een poos geen wedstrijdinkomsten meer en het is niet eens zeker of ze dit seizoen nog in actie komen. De profclubs zien de 1/16 finale liever niet nog een keer uitgesteld worden. De Pro League gaat dinsdag aan tafel met de negen amateurclubs, weet Sporza. Er wordt naar oplossingen gekeken, bijvoorbeeld een financiële compensatie als er niet wordt gespeeld of de coronatests die door de Pro League worden betaald.