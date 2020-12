Beñat San José trots op zijn spelers: "Eerste helft was zeer goed"

Eupen heeft deze middag voor een verrassing gezorgd in de Jupiler Pro League. De club haalde het met 0-1 op het veld van Beerschot. Beñat San José, de trainer van Eupen, was na de wedstrijd trots op zijn spelers.

Beñat San José gaf een reactie op de persconferentie na de wedstrijd. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We hebben veel respect voor de prestaties van Beerschot. Eerste helft van ons was zeer goed, maar in de tweede helft hebben ze getoond waarom ze aan de top staan", waren de lovende woorden van San José voor Beerschot.

De trainer van Eupen was trots op zijn spelers. "Er zijn enkele blessuren en er ontbraken enkele spelers, maar spelers die er nu waren hebben zich getoond. We hebben nog kansen gehad om te scoren, maar Beerschot ook. Defourny was zeer belangrijk in het slot. Ik ben blij voor mijn spelers", aldus Beñat San José.