Club Brugge krijgt uitstekend nieuws naar aanloop van het Champions League-duel tegen Lazio

Club Brugge kan dinsdag geschiedenis schrijven in de Champions League, maar daarvoor zal het wel moeten winnen op het veld van Lazio. Blauw-zwart kan dus maar best goed gewapend zijn voor het treffen en in die optiek halen de Bruggelingen nu opgelucht adem.

Ruud Vormer moest zaterdag nog afhaken voor de competitiewedstrijd tegen STVV. De Nederlandse captain van Club Brugge moest in de opwarming afhaken met zware buikklachten. Vormer werd voor de match zelfs nog afgevoerd naar het ziekenhuis. Zondag volgde er echter goed nieuws van de Nederlandse middenvelder: volgens Het Nieuwsblad kan hij afreizen en raakt hij zelfs speelklaar voor de cruciale Champions League-match tegen Lazio van dinsdag.