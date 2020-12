Spits in bloedvorm bij KV Kortrijk beleeft tweede jeugd: "Ik denk dat ik nog altijd de kwaliteiten heb om voor een topclub te spelen"

KV Kortrijk trekt vanavond naar Charleroi voor de afsluiter van de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League. Een trip naar het Stade du Pays de Charleroi is altijd lastig, al kunnen ze bij de Kerels zich wel optrekken aan enkele mannen in vorm.

Ilombé Mboyo is er zeker wel één van. De aanvaller telt ondertussen al 33 lentes, maar doet het met acht goals en vier assists in veertien wedstrijden gewoon uitstekend dit seizoen. Hij voelt zich dan ook erg in zijn sas bij KV Kortrijk.

"Anderlecht of Standard? Ik ben heel tevreden bij Kortrijk", zegt Mboyo in La Dernière Heure. "Maar ik denk dat ik nog altijd de kwaliteiten heb om voor een topclub te spelen, ook al ben ik zeker niet bezig met een transfer. Ik beleef één van de betere periodes uit mijn carrière."