Ex-speler van Antwerp en KVM waakt over het vermijden van onrust bij Cercle: "Niet naar boven of naar beneden kijken"

Na die onwaarschijnlijke 'Great Escape' van vorig seizoen - die later niet nodig bleek - is het bij Cercle Brugge logisch dat de focus ligt op uit de problemen blijven. Daar was de Vereniging ook aardig mee bezig, maar stilaan loert de onrust toch weer om de hoek.

Cercle Brugge heeft nu nog wel een stek in de middenmoot beet, maar de kloof met de vierdelaatste in de stand is slechts drie punten. Een mindere reeks dreigt ook de prima seizoensstart uit te wissen. Wat is er aan de hand? "Vaak schieten we onszelf in de voet", concludeert Alexander Corryn. De flankverdediger richt zijn vizier alweer op de volgende opdracht. "Het treffen met Oostende gaat weer een belangrijke match zijn."

Cercle moet het wel eens kunnen halen van een ploeg die in de buurt staat en dat lukt nu al een tijdje niet meer. "In de laatste duels tegen rechtstreekse concurrenten hebben we altijd verloren. Dan weet je dat het weer moeilijk zal zijn. We zullen top moeten zijn. Intern werken we hard."

Niet te veel bezig zijn met rangschikking

Dat is ook wel nodig, beseffen ze in Brugge. "Als je ziet dat Moeskroen en andere ploegen onder ons punten aan het pakken zijn..." Is het dan echt weer vooral naar beneden kijken? "We moeten niet naar boven of naar beneden kijken", meent Corryn. "Anders ben je nog meer bezig met de rangschikking."

Eerst op het veld verbeteren en dan komt de rest vanzelf. Ook kwestie dan om eventuele jeugdzonden te vermijden. "Je ziet het er soms wel aan dat we veel jonge spelers hebben. Het zijn wel allemaal jongens met veel kwaliteiten. Soms is de communicatie een probleem, maar we zijn elke dag samen en die jongens werken ook hard om zich te proberen integreren."