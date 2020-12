Philippe Clement en Ivan Leko treden elkaar bij in kritiek op Pro League: "Ze verwachten dat wij Belgisch voetbal helpen, maar ..."

Na Nieuwjaar hebben we met Antwerp en Club Brugge nog twee teams in Europa, dat weten we na afgelopen donderdag al zeker. En beide coaches schuwen de kritiek richting Pro League niet.

Dat het soms wat moeizaam gaat voor Club Brugge of Antwerp in sommige competitiewedstrijden? Gezien het slopende programma in de Europese competities is dat niet meer dan normaal.

Temeer in de Jupiler Pro League maar drie wissels zijn toegestaan - in vele andere competities in het buitenland is dat anders. En door het later beginnen van de Champions League en Europa League is het al een moordend tempo geweest van wedstrijden.

Geen excuus, maar ...

"Als je geen vijf wissels mag doen, dan kom je in de problemen", aldus Ivan Leko na de nederlaag bij KRC Genk. "Ik wil het niet als excuus inroepen, maar ik zit hier al drie maanden mee. Men verwacht dat wij punten pakken in Europa om het Belgisch voetbal te helpen, maar dan zou men eerst de ploegen moeten helpen."

"Het is een groot nadeel voor de Belgische clubs dat we maar drie keer mogen wisselen", is ook Philippe Clement duidelijk. "Al onze tegenstanders hebben er vijf. Het risico op blessures is groter als je minder vaak kan wisselen."