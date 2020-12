Vlaamse Sportfederatie ziet doemscenario: "Veel hoger lidgeld of zwartwerk"

Alle sportclubs kijken met afgrijzen naar januari uit. Dan loopt de regel af dat ze hun trainers onbelast mogen uitbetalen. Volgens Koen Umans van de Vlaamse sportfederatie zijn er dan maar twee opties: het lidgeld serieus optrekken of weer het zwartgeldcircuit induiken.

Clubs konden hun trainers onbelast tot meer dan 6.000 euro per jaar laten verdien, maar het Grondwetttelijk Hof heeft daar een einde aan gemaakt omdat ze de regel discrimenerend vonden voor andere beroepstakken.

“Dat snappen we. Maar 80% van de mensen die een beroep doen op het systeem, komt uit de sportclubs”, zegt Umans in GvA. “Die discrimineren niemand: een jeugdtrainer in de provincie pakt het werk niet af van iemand als Philippe Clement. Neen, die trainers zijn net cruciaal om de lokale clubs draaiende te houden.”

Mogelijk moeten de clubs dus het lidgeld optrekken. “Dat kan al snel tot in de honderden euro's per lid lopen”, zegt Umans. “Het ergste scenario zou zijn dat we ­terugkeren naar het verdoken zwartwerkcircuit."